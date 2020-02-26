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Нитритная соль 1кг. Или рецепт вкуснейшей куриной ветчины, доступный каждому.

  • Цена: 4.4$ (за кг)

Всем привет! На данный момент я нахожусь в командировке, и вчерашний вечер выдался свободным. Вспомнил о домашней еде, и решил поделиться рецептом ветчины, для которой вам не потребуется покупать в интернет магазине ничего, кроме нитритной соли. Никаких оболочек, ветчинниц, колбасных шприцов и так далее. Все ингридиенты можно найти в доступности за углом. Как только я узнал этот рецепт, он стал постоянным в нашей семье, подходит и людям на диете и детям и можно варьировать состав под свой вкус.


Для начала расскажу о предмете обзора. О нитритной соли. На эту тему в интернетах сломано много копий, поэтому особо заостряться на вопросе пользы\вреда мне бы не хотелось. Мне лично стало все равно до этого после того, как я увидел в одном популярном блоге замеры нитритов в своей колбасе и магазинских овощах. Поэтому я пользуюсь и не заморачиваюсь.

Вот что говорит о нитритной соли сайт, основанный на колбасоварении.
Спрячу информацию под спойлер, дабы не загружать обзор.
Кратко о нитритной соли
Изготовление #домашнейколбасы всегда связано с множеством домыслов и «общепринятых мнений» неких «экспертов в интернете на форумах». Обычно в силу своих неглубоких знаний и общего посыла – «все химическое страшный яд» эти люди пишут, копируют и умножают количество ошибочной информации. И как яркий пример – #нитритнаясоль в колбасе. Специалистам известны 3 грани действия нитрита натрия в мясопродуктах. 1. Цветообразование. В присутствии нитрита натрия в мясном сырье образуется и после термообработки фиксируется яркий красный или розовый цвет. Без нитрита цвет будет серым, как у обычного вареного мяса. 2. Образование «вкуса ветчинности». Можно так сказать, именно нитрит натрия отличает котлету от сервелата. Нитрит придает «вкус колбасности» при посоле мяса. И чем длительнее посол, тем более ароматным и вкусным будет этот продукт. 3.Защита от ботулизма. Ботулизм – смертельно опасное поражение нервной системы токсинами бактерий – клостридий. Эти бактерии живут в почве, в бескислородной среде, и их споры могут находиться везде где есть контакт с почвой, например, при дворовом забое коров или свиней. Нитрит натрия не разрушает сам токсин. Он всего лишь предотвращает развитие клостридий. Пока нитрит в продукте есть – можно не бояться ботулизма. Но следует учитывать, что как только нитрит натрия разрушится со временем и условия будут подходящими, бактерии автоматически начнут размножаться и выделять этот нейротоксин. Ботулотоксин можно нейтрализовать кипячением, ведь как любое белковое соединение он разрушается при нагреве выше 70 град.С. Но лучше не создавать условий для его появления. Все промышленные технологии направлены именно на создание «коридоров безопасности продукта». Задача специалиста – грамотно создавать и использовать так называемые «барьеры безопасности» в продукте. Такими барьерами является наличие нитрита натрия в домашней колбасе. А также, потеря влаги более 30% веса изделием (снижение активности воды), снижение рН ниже 5 в фарше с помощью стартовых культур или глюконо-дельта-лактона (ГДЛ, Е575), копчение колбас (насыщение продуктами пиролиза древесины), которое действует бактериостатически и препятствует окислению жира. Все эти меры позволяют или уничтожить патогенные микроорганизмы, либо истощить их потенциал к размножению и тем самым предотвратить увеличение их количества. Попросту говоря, стоит задача заставить патогенные бактерии «уснуть и уже не проснуться». Эти «барьеры безопасности» дублируют и накладываются друг на друга, позволяя получать качественный продукт, а главное, безопасный на всем протяжении его хранения. В последнее время в средствах массовой информации появилось много негативной информации про #нитритнатрия. Но говорят об этом обычно люди, создающие общую истерию по этому поводу. Ни один специалист не позволит полностью убрать этот самый «вредный нитрит» из рецептур колбас, просто потому, что он не хочет стать причиной смерти этих самых «антихимиков» и попасть под следствие как отравитель. Скорее всего этот специалист «замаскирует» нитрит под видом «сока сельдерея» или свекольного сока в рецептуре, чем умышленно совсем оставит без защиты продукт. Ведь мало кто задумывается, что нитратов (из которых в мясном фарше под действием бактерий образуется нитрит) в этих самых растениях и корнеплодах в десятки раз больше, чем в колбасах с нитритом. Да, #нитратнатрия и калия гораздо менее опасен в продуктах, но какая разница, если его в десятки раз больше, чем нитрита, и в колбасах из него образуется труднопрогнозируемое количество #нитрита натрия. Есть повод задуматься, не правда ли…


Ну и едем дальше. Для начала я заказывал пробную партию соли, теперь уже беру на этом сайте постоянно и большими объемами.
Вот к примеру пакет с 1 кг соли…

на пакете наклейка, все по русски

Высыпаем соль и рассмотрим поближе, видим, что это обычная гранулированная соль типа экстра


Собственно вот и все…

На вкус соленая )))

Ну и переходим к приготовлению ветчины.
Для начала распишем ингредиенты.
Сырье:
Куриные окорока – 1 кг
Куриная грудка – 1 кг

Я поступаю проще, покупаю 2 здоровенных бройлера, общим весом около 4, 5 кг, и срезаю все мясо с них… Но это выбор каждого.

Ингредиенты на 1 кг сырья:

1. Нитритная соль и Поваренная соль в соотношении 50/50 – 20 гр (по 10 гр каждого вида)
2. Вода – 100 мл
3. Смесь приправ «для Ветчин» – 8 гр (можно купить на сайте, а можно собрать самим)
Покупаем перец, кориандр, чеснок молотый, сахар
Я насыпАл каждого ингредиента по 2 гр. Это можно варьировать по вкусу.
4. Для обсыпки можно использовать любую смесь приправ. Я использовал смесь перцев, купленную в магазине по близости
Оболочка:
Купленный в магните рукав для запекания из полиэтилена, шпагат колбасный

Из оборудования нам понадобится электро духовка с конвектором.
И лучше бы, если бы был термометр, который замеряет температуру внутри продукта.

Берем смешиваем специи

Нарезаем курицу на небольшие кусочки 3х1 см


Все это смешиваем, не надо никаких условий по температуре или еще чему…

А вот теперь есть один очень важный момент.

Нужно начинать разминать фаршемассу руками очень усиленно. Прям мнем мнем, разминая мясо, пока фарш не начнет отлипать от посуды монолитной массой
Основной момент, когда на руках останется так называемый мясной клей. Только благодаря этой белковой липкой субстанции получится получить ветчинную консистенцию.

вот что выходит в итоге



Теперь берем купленный рукав для запекания. Вообще все зависит от вашего выбора в магазине, если вы найдете целлюлозную пленку, то это будет еще удобнее.

Я нашел рукав. Все знают, что он целиковый как пакет, но без дна. поэтому разрезаем на прямоугольные листы и расстилаем на столе

Затем раскладываем полученную фаршемассу на лист, примерно так, все на глаз. Если вы сделаете много фарша, у вас получится просто толще колбаса.

Я рекомендую делать колбасы примерно 60мм в диаметре.
Вот такие красотки выходят.

связываем концы шпагатом и немного перевязываем само тело колбасы, так как у нас не оболочка, а лист пленки. Мы делаем вдвоем, один держит закрученные концы, второй завязывает методом петель. Приловчившись. можно сделать и самому.

Есть небольшой секрет. Прежде, чем закрутить пленку в рулон, смажьте мясом место пленки, которое накрутиться на другую сторону. Это позволит пленке склеится.
(Шаг не обязательный, просто намного удобнее, чтобы пленка не разлезалась пока вяжем шпагатом.)
В итоге получаем вот такую колбасу


А вот тут добавлю пару вариантов колбас, которые попробовал лично я.

Вот и пригодилась смесь перцев, описанная в составе.
Будем делать ветчину в пряно- перцовой обсыпке.
Расстилаем листы пленки, и насыпаем нашу смесь перцев .(Еще раз повторюсь тут вы вольны выбирать приправу сами, от ваших предпочтений)

Затем на эту приправу накладываем точно так же как и раньше фаршемассу.
Лучше бы делать аккуратно, и не сдвигать специи по пленке. так будет обсыпка более ровной и просто красивее.


После этого точно также закручиваем мясо в рулон, затягиваем концы и завязываем шпагатом. Вот она красотка


И еще небольшой вариант. Можно сделать ветчину с сыром (Объедение). Но это уже продукт не особо диетический )))
Берем сыр (в принципе подойдет любой) Нам нужно грамм 200
нарезаем кубиками. 8-10 мм.
Но мой опыт подсказывает, что помельче — вкуснее )))

Засыпаем сыр к оставшейся фаршемассе.

Ну и перемешиваем. Сейчас без фанатизма, просто перемешать, для равномерности, взбивать сливки не нужно )))
Ну и так же заворачиваем в рулон и завязав концы перевязываем шпагатом

Вот все наши 3 вида ветчин

Тут и сырная и в специях и обычная диетическая (назовем детской)

Я готовлю такую ветчину уже много раз повторяемость результата абсолютная.
Вот к примеру следующая партия


Ну и следующий шаг, нужно дать полежать в холодильнике при температуре около плюс 4С


этот шаг рекомендую не пропускать, именно так получается идеально. Если сильно торопитесь, ну хотя бы 2 часа дайте полежать в холодильнике.

После этого закладываем колбасы на противень.
Одно небольшое уточнение. Нам нужна Электричкая духовка с конвектором. Люди справляются и без конвектора, но с ним можно надеяться на примерно одинаковую температуру. А перегреть ветчину выше 80С нельзя. Испортим.

Если есть термометр, располагаемый внутри продуктов в духовке — это идеально, если нет, то нужно примерно подстраиваться под вашу духовку.
Я засек для вас время приготовления в духовке.
Ставим задание 80 Градусов и двустороннее запекание с конвектором.
И ждем пока температура внутри батонов коласы станет 60- 65 градусов.

У меня получилось 2.5 часа
На этом шаге, добавляем поддон с водой в духовку, просто располагаем его внизу духовки. Это даст паровую баню колбасе.

И после этого готовим до температуры внутри колбасы 69-72 градуса.

На этот шаг я потратил еще час.

Так что через 3.5 — 4 часа наша ветчина готова.

Знаю, что не терпится ее сразу нарезать и опробовать, но настоятельно рекомендуется остудить ее и подавать охлажденной.

Вот нарезаю сразу все 3 вида колбасы.

А вот как выглядит ветчина на срезе


Ветчина с сыром выглядит не так симпатично, но это я просто перестарался с сыром, поэтому рекомендую сыр нарезать мельче.
Оно не хуже, просто вешний вид вот такой и более сырная по вкусу.


Можно кушать охлаждённой, но лично я люблю разогреть в микроволновке и получается очень сочно и вкусно.
Уверен вы сможете найти более предпочитаемый вариант потребления ветчины сами.
Наша семья тащится от ветчины с сыром, завернутой в блин, это просто какой-то гастрономический восторг.


Как вариант завтрака идеально


В общем… В итоге получается идеальная ветчина, которая подойдет и людям на диете, и детям, и можно разнообразить состав относительно вашего вкуса.
Планирую купить +181 Добавить в избранное +213 +377
  • 26 февраля 2020, 12:18
  • автор: Zloy_Angel
  • просмотры: 13071
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-21
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  • dmik
  • 26 февраля 2020, 12:29
0
Нитраты, да, а про нитриты не доказано ))
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 12:37
+16
Беда в том, что токсичность нитрита в 20 раз больше, чем нитрата. Но в пищевых применениях доза безопасная (но вовсе не случайно он для этих целей запрещен иначе как в смеси с NaCl с нормированной концентрацией. Было немало смертельных случаев, и не только в России).
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+6
В таком количестве полностью вступает в реакцию с белком мяса (отсюда и красный окрас) и в продукте нитрата нет.
В килограмме свеклы нитратов в разы больше, чем в колбасу кладётся.
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 14:07
+11
1. В посолочной смеси используется НИТРИТ, на не НИТРАТ.
2. Для такого утверждения неплохо бы как-то аргументировать, что ли…
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0
Раньше применяли нитрат (селитру). Теперь нитрит. Как более эффективный и безвредный. Реакция та же. Нитрита тоже нет. А аргументировать — у вас гугл есть? Почитайте технологию колбасного производства. Муська — не учебник для колбасников.
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+4
Вы лучше скажите! Я, гастродуэденитчик со стажем, высказал свое мнение к этим засолам, а тут прилетели минусаторы безсловесные и заминусили, наверное просто так!?
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0
Я вашему первому комменту плюс поставил, как правильному.
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0
Спасибо за поддержку.
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 14:45
0
Да, по второму утверждению освежил склероз — действительно, по нормам в 1 кг свеклы до 1400 мг/кг нитратов. Другое дело, что сравнивать не с чем — в колбасу нитрат натрия не кладется. Впрочем, есть посолочные смеси и с нитратом, там концентрации нитрата и нитрита сопоставимые. Тогда да, в свекле будет больше.
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0
Ну да, нормы!!! Ранше нормы были, как пример на огурец полевой одна, на парниковый в два раза больше. А теперь все по в два раза больше.
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 16:32
0
1400 мг/кг — это из норм 88-го года (что попалось). А уж что нынче регламентировано и что в реальности — этим надо специально заниматься. Увы, доступного способа измерить это в домашних условиях — нет (все эти бытовые «нитратометры» — лохотрон, измерения требуют несколько другой «аппаратной части»).
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0
вабщето это хлорид натрия, чётко же написано
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+1
полностью вступает в реакцию с белком мяса
если бы он полностью вступал в реакцию с белком, не работала бы основная его функция, для чего его добавляют
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  • OreSama
  • 26 февраля 2020, 16:34
+1
Только вот на заглавной картинке не нитрит (соль азотистой кислоты), а именно нитрат (т.е. соль азотной кислоты) натрия.
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 16:39
+3
Заглавной странице ЧЕГО? Обзора? Картинка с сайта магазина, черным по белому NaNO2 0.6%.
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  • OreSama
  • 26 февраля 2020, 17:38
0
На заглавной фотке на тройку больше похоже.
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 21:44
0
Особенность индивидуального восприятия. Я отчетливо вижу двойку, которая там и напечатана.
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  • Bare
  • 26 февраля 2020, 12:29
+10
Это необходимость. Они дают вкус и самое главное — убивают бактерии ботулизма.
А если скушать килограмм борща, то этих самых вредных веществ человек получит в несколько раз больше, чем от килограмма самодельной колбасы(вечены) т.к. свекла содержит нитратов сама по себе большое количество.
+
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0
свекла содержит нитратов
нитратов
+
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+2
Первый раз слышу, что нитриты дают вкус и для этого их добовляют. Хотя возможно. Изначально их добовляли, (торгаши) что бы товарный вид не пропадал, покупатель схавает, а второй (торгашам)для увеличения срока хранения, т.е. для сдерживания роста болезнетворных бактерий.
+
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  • DimmoN
  • 26 февраля 2020, 12:29
+6
еда…
+
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  • Herts
  • 26 февраля 2020, 12:32
0
del
+
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  • Herts
  • 26 февраля 2020, 12:33
+20
зафиксирован один случай отравления дигидрогеном монооксида. Но народ продолжаёт употреблять это страшно ядовитое соедиенени.

Случаев смерти от ботулизма несравнимо больше. и для отравления надо меньше, чем нитритной соли для вкуса.
+
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+7
То да. От дигидрогена монооксида намного чаще умирают. А не один случай. И ведь пьют… Он содержится и в чае, и в кофе, и в молоке. Даже в водке.
+
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+1
Но этот обсуждаемый нитрит гораздо вреднее воды:
«E250 при приёме в значительном объёме (порядка нескольких граммов[9]) может вызвать серьёзное отравление (образует метгемоглобин), вплоть до летального исхода.»
«В питьевой воде, согласно требованиям ВОЗ 1970 и 2004 гг[11][12], допускается содержание нитритов не более 44-50 мг на литр[13].
Приемлемые уровни потребления нитритов для людей 3,7 — 7 мг / кг.[13]»

ru.wikipedia.org/wiki/Нитрит_натрия
+
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+10
Даже если взять по нижней планке — 3.7 мг/кг при среднем весе 80кг это 0.3гр.
На 1 кг колбасы по рецепту автора идет 10гр 0.6% нитритной соли, т.е. 0,06гр, это означает, что нижний допустимый предел будет достигнут после поедания 50 кг ветчины в день :D
+
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  • Yurissum
  • 27 февраля 2020, 05:01
+4
Мы вообще сожрали 50 кг мешок селитры вместе с копченостями за все время — и ничего не случилось. Главное — добавлять по норме. Магазинную колбасу и прочие мясные " деликатесы" не жрем — это яд! Кстати сейчас преуспели в производстве сахара из которого не бродит брага и конфеты с примесью фенилаланина или еще какой более действенной дряни. В хлеб тоже добавляют разрыхлители и похлеще соды. Здоровое питание нынче ой как дорого.
+
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0
Поэтому стараемся покупать заводской хлеб. Он свой вид и вкус сохранил с советских времен. Он простой, тяжелый, плотный. Не то что сейчас хлеб делают словно из губки. Пушистый, легкий и вкусный. При использовании классических рецептов хлеба такого не добиться никак.
+
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  • klirik
  • 29 февраля 2020, 08:11
0
Поэтому товарная «нитритная соль» содержит всего лишь доли процента нитрита натрия.
При случайной передозировке вам будет просто слишком солёно, и вы не сможете съесть существенное количество такого продукта. А значит — и грамовых количеств нитрита тоже.
От этого выгодно всем. Вам — безопасность. Продавцу — маржа (посчитайте разницу в цене между обычной и нитритной солью. И осознайте, что вся эта разница достигнута добавлением всего 6 граммов нитрита).
+
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  • Vovick
  • 26 февраля 2020, 13:16
+1
:))) Извините, и кто же этот человек, который отравился водой?
+
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+12
Мой знакомый. По пьяни полез в речку купаться.
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 14:09
-1
Таких немного, но есть. Из совсем недавних — умер, выпив какое-то безумное количество морковного сока. Но принцип-то один и тот же, сок там или вода. В больших дозах оказывается токсичной.
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  • ABATAPA
  • 26 февраля 2020, 14:21
+2
В больших дозах оказывается токсичной.
Не «токсичной», а нарушает водно-солевой баланс. Это не одно и то же.
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 14:34
-1
Из wiki, по ссылке на «токсичные вещества» — «Яд, отрава — вещество, приводящее в определенных дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.»

Нарушение водно-солевого баланса вполне соответствует «нарушению жизнедеятельности организма». Аналогично и овердоз O2.
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  • ABATAPA
  • 27 февраля 2020, 08:33
0
Вы подменяете понятия. Из той же Википедии:
Токсичность или ядовитость — токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации токсичного вещества.
Без учёта класса опасности веществ и степени токсичности нельзя называть вещество «токсичным».
Кроме того, тут больше физиология, нежели химия воздействия.
+
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  • Vovick
  • 26 февраля 2020, 14:28
+1
Когда то читал, что один, не совсем умственно здоровый, страшно боялся недостатка витамина А и пил морковный сок в безумных количествах, даже кожа была оранжево-красной. Но тот умер от каротинемии, а не от воды :)))
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-1
больших дозах оказывается токсичной
не является. просто нарушает баланс
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0
del
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  • Vovick
  • 26 февраля 2020, 14:45
0
Кажется, Миронов шутил — «соль — это Белая Смерть, сахар — это Сладкая Смерть, черная икра — это Черная Смерть. Моя прабабка всю жизнь кушала черную икру и умерла… в 96 лет» :)
+
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+3
Вот… А могла бы и сто прожить.
+
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  • Herts
  • 26 февраля 2020, 14:50
+1
44-летний житель Великобритании Андрю Торнтон скончался после того, как выпил около 10 литров воды в течение 8 часов
В 2007 году так же погибла любительница подарков, участвующая в нелепом розыгрыше приставки Nintendo Wii. Победителем должен был стать человек, выпивший наибольшее количество воды. Дженнифер Стрейндж выпила семь с половиной литров воды. Приставку она не выиграла, но на следующий день умерла от водной интоксикации.
В 2005 году смерть от водной интоксикации постигла жертву спора, 21-летнего студента из Калифорнии, выпившего на спор 20-ти литровую канистру воды.
+
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  • Vovick
  • 26 февраля 2020, 14:57
0
:))) Не уж то в Великобритании такая низкая зарплата, что не могут себе позволить очередную «Денди»? :))) Или это просто… (чтобы не забанили).
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  • non7top
  • 26 февраля 2020, 18:08
0
Ну если пересчитать, допустим 1/4 часть минималки, это будет что-то вроде 3-5 т.р. для россиянина с зп в 20т.р. Тут на муське некоторые и за бакс готовы удавиться. Ну а бедноты и студентов везде хватает, тем более что в Европах, в отличие от штатов, зарплаты в среднем не такие уж высокие.
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-1
более что в Европах, в отличие от штатов, зарплаты в среднем не такие уж высокие
По сравнению с чем? Если с РФ, то космические)
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  • non7top
  • 26 февраля 2020, 22:54
-1
Что-то в таком духе: в Европе у хорошего работника з.п. 4-5к евро в мес (свободных с месяц остается около 1к), но социалка хорошая; в штатах в районе 5-10к долларов (при низких налогах на все), но со своими социалками разбираешься сам. Но 4-5к евро у нас в Москве не являются такими уж уникальными зарплатами даже для работников.
Обычная история, когда человек у нас хорошо зарабатывает и чувствует себя очень хорошо среди бедноты, а когда переезжает туда, то там он становится в ряд со всеми вокруг.
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+6
Москва — это не вся РФ. Я бы даже сказал совсем не РФ
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  • non7top
  • 27 февраля 2020, 00:47
+1
Проблемы негров шерифа не интересуют — так и с москвой. Это реальность в которой мы живем. Сетовать на это 2020 году уже нет смысла. Хочешь больше зп — езжай в москву. Хочешь парки, а не помойки вокруг дома — езжай в москву. Хочешь медицину и образование — езжай в москву.
+
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0
но на следующий день умерла от водной интоксикации.===да ну!!! умирают от выщелачивания организма, ути вы какие ботаники.
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  • Herts
  • 01 марта 2020, 13:20
0
это ещё что за мракобесие попёрло? вы ещё поди и перекисью водорода лечитесь?
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0
Смотря из какой лужи выпить…
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  • Vovick
  • 26 февраля 2020, 15:07
-2
Козлом быть не хочу, поэтому только из лужи хряка или коровы (не путать с короВавирусом). :)))
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  • aubms
  • 29 февраля 2020, 16:04
0
зафиксирован один случай отравления дигидрогеном монооксида.
А вы знаете, что есть химически родственное, но гораздо более страшное вещество — едкий гидр? Он способен разъедать железо и разрушать камни. И при этом его находят не только во всех практически продуктах питания, но даже в «целебной» минералке и в «лечебных» настоях из аптек!
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  • Herts
  • 29 февраля 2020, 22:46
0
впервые слышу. и гугл тоже не в курсе.
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  • aubms
  • 29 февраля 2020, 22:56
0
Вы же знаете такие соединения, как едкое кали (КОН) и едкий натр (NaOH). Едкий гидр на первом месте имеет атом hydrogenium.
А гугл, разумеется, «не в курсе». Информация о едком гидре строжайше засекречена, дабы не вызвать паники.
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0
Никогда не слышал о пострадавших от ботулизма!!!
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  • Vovick
  • 26 февраля 2020, 12:37
+1
Смотря кому Вы верите — Wiki, научным статьям или сайтам ЗОЖ-ников, псевдодиетологов. Нитраты немножко вредны. Но куда мы без них — даже, если удобряем свой огород навозом — там тоже куча нитратов. Нитриты еще менее вредны, если не жрать стаканами. Поэтому и сделали нитритную соль с малым содержанием нитритов, чтобы не получить передозировку.
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 12:38
+7
Нитриты еще менее вредны, если не жрать стаканами.
NaNO2 в 20 раз токсичнее, чем NaNO3, если что…
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  • Vovick
  • 26 февраля 2020, 12:47
-6
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 12:54
+6
ПДК приводятся даже в wiki. Случаев смертельного отравления нитритом натрия, использованным вместо пищевой соли, было предостаточно (хотя для этого надо сожрать не меньше пяти граммов, кто ж так солит пищу ?), причем травились целыми семьями. А вот натриевой селитрой отравиться никак не получится — потребуется сожрать стакан ее, а от такого количества и поваренной соли смерть гарантирована. Но здоровье будет подорвано необратимо.

upd: не ПДК, а LD50
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  • Vovick
  • 26 февраля 2020, 13:10
0
Спасибо! Будем знать. Как то подсознательно считал, что наоборот. Хотя при концентрации в обозреваемом продукте, сложно отравиться.
+
avatar
+3
Кстати, если съесть 100 грамм нитритной соли, можно и коньки отдать. Но не от нитрита (его доза будет на порядок меньше смертельной) а от самой соли.
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 14:16
-1
С большой вероятностью — да. Смертельная доза для взрослого человека несколько больше, но и 100гр запросто окажется смертельной. А содержащиеся там 600 мг NaNO2 — несмертельны (но больше безопасной нормы).
+
avatar
-1
...— даже, если удобряем свой огород навозом — там тоже куча нитратов. .....
Есть ГОСТ по определению нитратов и нитритов в кормах и комбикормах, что бы живность которую разводят не болела и увеличивался прирост её. И по этому, что бы в навозе оказалась «куча нитратов», ну я не знаю как живность (производящую навоз) нужно кормить, наверное ведрами, но только чистые нитраты. ;)
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 23:53
+1
Есть азот (а в навозе его много, в разных формах) — будут нитраты. Они другой «живностью» производятся…
+
avatar
0
Нитраты в современном обрабатываемом поле «производятся» (появляються) в основном в больших каличесвах не живностью, а удобрением почвы агропроизводителем.
+
avatar
  • rx3apf
  • 27 февраля 2020, 18:08
0
Спорное утверждение. Пока удобрения были дешевые а использование «абы как» — да (а могли и просто кучей на краю поля насыпать). Но здравомыслящий производитель лишнего класть не будет, ну кроме случаев, когда качество не волнует, и выгода перекрывает затраты на удобрение. Вот на личных подсобных участках это процесс совершенно бесконтрольный (никто и никогда не будет делать анализ почвы) и купленное «у бабушек» вызывает куда больше сомнений.
+
avatar
0
Спорное утверждение. Пока удобрения были дешевые а использование «абы как» — да (а могли и просто кучей на краю поля насыпать). Но здравомыслящий производитель лишнего класть не будет, ну кроме случаев, когда качество не волнует, и выгода перекрывает затраты на удобрение. Вот на личных подсобных участках это процесс совершенно бесконтрольный (никто и никогда не будет делать анализ почвы) и купленное «у бабушек» вызывает куда больше сомнений.
Это Вы сейчас с чем спорите, с каким утверждением не согласны! Или просто вброс делаете!?
+
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  • rx3apf
  • 27 февраля 2020, 18:37
0
Я вообще не понимаю, о чем Вы сейчас говорите. Похоже, просто пытаетесь троллить. Если нет — перечитайте внимательно. Если да — то, пожалуйста, занимайтесь этим сами с собой.
+
avatar
0
Спорное утверждение.
Вы это утверждаете. И так с каким моим спорным утверждением Вы начинаете спорить и приводить доводы:

Пока удобрения были дешевые а использование «абы как» — да (а могли и просто кучей на краю поля насыпать). Но здравомыслящий производитель лишнего класть не будет, ну кроме случаев, когда качество не волнует, и выгода перекрывает затраты на удобрение. Вот на личных подсобных участках это процесс совершенно бесконтрольный (никто и никогда не будет делать анализ почвы) и купленное «у бабушек» вызывает куда больше сомнений.
«Бабушки» разве на личных подсобных участках не являются агропроизводителем. Если мои слова Вы распространили только на крупные агрохозяйства, то понятно недопонимание. Прелдлагаю закончить.
С извинениями, 4е
+
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  • sbt2
  • 26 февраля 2020, 14:54
0
А хлориды вообще жесть.
+
avatar
+12
Тонкая листовая сталь — это жесть.
А перхлораты (натрия, калия) — бомба! :)
+
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+1
Вы что то имеете против поваренной соли!? ;)
+
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  • colibri2
  • 26 февраля 2020, 15:20
+2
Что у людей в голове творится, просто ужас. А свежие овощи вы кушаете?
Салат, шпинат, свекла, укроп, листовая капуста, редис, зеленый лук, дыни, арбузы — во всех них высокое содержание нитратов. Причем концентрация в разы больше чем в колбасе/ветчине.
+
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  • vovanium
  • 26 февраля 2020, 17:34
+7
Особенно впечатляют люди которые кричат у меня своё домашнее, при этом удобряют огород постоянно непонятными народными методами, без точного учета, сколько там и чего попало, и естественно без анализа продуктов.
+
avatar
  • ZeRNoVoz
  • 26 февраля 2020, 20:16
+1
специально для «городских»
не знаю как щас, а раньше бабушки любили посыпать селитрой на грядках, так, «на глаз»
я не утверджаю, что это плохо, но это как минимум безконтрольная дозировка
+
avatar
0
Нитраты безопаснее нитритов и 10кг арбуза вы за 1 присест не слопаете, сработают естественные ограничители организма.
+
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  • non7top
  • 26 февраля 2020, 18:10
+4
Я б не был так категоричен насчет арбуза.
+
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  • vigera
  • 26 февраля 2020, 18:14
+2
Я б не был так категоричен насчет арбуза.
Аналогично. Летом на море в жару не раз легко уминал парочку пятикилограммовых за один подход)

Вся лишняя влага из организма в момент с потом улетучивалась.
+
avatar
0
да нет, в арбузе просто есть мочегоные и только.
+
avatar
0
Что у людей в голове творится, просто ужас. А свежие овощи вы кушаете?
Салат, шпинат, свекла, укроп, листовая капуста, редис, зеленый лук, дыни, арбузы — во всех них высокое содержание нитратов. Причем концентрация в разы больше чем в колбасе/ветчине.
Овощи и фрукты я кушаю. Я с 90-ых работал на предприятии выпускаещей средства измерений для для лабораторий, включая нитратанализаторы. Так что я в курсе, что в среднем нитраты как правило под потолком ПДК (предельно допустимой концентрации).
+
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  • aeva
  • 26 февраля 2020, 21:46
0
смертельная доза поваренной соли — 250 г
всё дело в количестве
не нужно есть нитритную соль ложками и проблем со здоровьем не прибавится
+
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+1
не нужно есть нитритную соль ложками и проблем со здоровьем не прибавится
Как не пытался подставить знаки припинания, так и не уловил. То есть, если не есть ложками, то здоровье не прибавиться. Вывод нужно есть, что бы здоровье прибавилось!!! Или как?
+
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  • aeva
  • 27 февраля 2020, 13:17
+1
вроде не сложно:
не нужно есть нитритную соль ложками
и (тогда-следствие)
проблем со здоровьем не прибавится
+
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  • ABATAPA
  • 26 февраля 2020, 12:36
+5
Хорошо что только что вернулся с обеда и могу смотреть, не захлёбываясь слюной. :)
+
avatar
  • nemoi13
  • 26 февраля 2020, 12:38
0
а можно всё это же проделывать, но использовать обычную соль? Ато нет у меня нитритной, заказывать долго, а повторить рецепт готов уже сегодня.
+
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0
А. Не тот вкус.
Б. Мясо готовится при 80 градусах. И от бактерий ботулизма вас никто не спасёт
+
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  • Oswald
  • 26 февраля 2020, 15:23
0
как прокомментируете тогда мясо су-вид? там температуры от 50 (рыба) и 64 (мясо).
+
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0
Сувид рискованный изначально
+
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+2
изначально вредно из соседней темы пользоваться досками как у половины населения.
яйцо из под курицы немытое хранить на одной полке или соселдней в холодильнике с сырами и другими открытыми продуктами ещё опаснее, и там не ботулизм, там лептоспироз и ещё куча всего что реально опаснее и реальнее заразиться.

нитритная соль в правильной пропорции а не разводняк типа смесь 50/50 или меньше — помогает снизить риск.

сувид это способ готовки из высшей кухни, но почему-то в него лезут те кто не в состоянии обычно готовить.
Речная рыба — вообще штука опасная, там и больших организмов типа глистов дофига и не только.
свинина, птица, яйца, вся молочка, хлеб — кто-то не знает что хлеб покрытый плесенью опасен? да опасных продуктов море, проще наверное не опасные перечислить.
ой, кстати на кухне ещё и ножи, они вообще как оружие могут применяться.
)))
+
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  • Oswald
  • 27 февраля 2020, 06:47
+1
вам как и мне часто говорят что вы зануда? )
+
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  • Totka
  • 26 февраля 2020, 16:53
0
Су-вид обжаривают на индукционке на сковородке или там камне каком в духовке. Противно же есть сразу без корочки. Обжаривают совсем недолго, чтобы не получить подошву, но даже в центре температуру можно сделать высокой, хотя конечно нежелательно и поэтому и используют эту соль.
+
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  • Oswald
  • 26 февраля 2020, 16:59
+1
сделаете высокой потеряете преимущества су-вид.
я почитал теорию вывод такой — если т меньше 50 и время готовки 4 часа и более есть риск ботулизма.
все рецепты т>50 и время до 4 часов, если после быстро охладить, считается проблема ботулизма будет решена.
p.s. я сам недавно подсел на су-вид, жаль, очень жаль что не начал пробовать такое лет 15 назад. это просто божественно.
+
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0
Соглашусь по вкусу это прям открытие. Но вот вопрос с ботулизмом открыт
+
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  • aeva
  • 26 февраля 2020, 22:01
+3
бутулизм развивается при длительном поддержании температуры около 30 градусов без доступа воздуха.
никакого отношения ни сувид, ни подобное приготовление ветчины к бутулизму не имеют.
Нитритная соль для целей профилактики применяется при долговременном приготовлении — вялении и копчении.
Здесь она нужна только ради цвета.
+
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  • Um-ka
  • 27 февраля 2020, 09:07
0
Именно! Причем опасность представляют не сами бактерии ботулизма, а вырабатываемые ими токсины. А бактерии ботулизма анаэробны, любят жить без доступа воздуха. Например в тушенке домашней.

Эта нитритная соль только цвет продукта меняет, или еще и вкус? (ниже ответ увидел).
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 12:41
+3
Никаких принципиальных проблем, если не предполагается долго хранить. Ну разве что цвет при контакте продукта с воздухом будет не столь приятным (быстро сереет). Что до вкуса — IMHO, это мифология. По своему личному опыту — никакого влияния («колбасный вкус») использование «нитритной соли» не дает, совершенно то же самое, что с NaCl в чистом виде (но вкус дело сугубо индивидуальное, может, что-то и реально чувствует). А вот цвет — да.
+
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  • Erik
  • 26 февраля 2020, 14:52
+1
У меня опыт говорит об обратном, однажды совсем забыл ветчину посолить, есть было невозможно, кусок серого, не вкусного, вареного фарша. С нитритной результат совсем другой, колбасный запах на всю квартиру, спасает озонатор работающий в холодильнике.
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 15:04
+2
совсем забыл ветчину посолить,
Т.е. вообще никакой соли? Тогда неудивительно. У меня опыт с крупнокусковой куриной и и свиной ветчиной в ветчинноварке — 50 гр соли на литр рассола. Пробовал с чисто NaCl, чисто «нитритной» и 50/50 (всегда 50 гр на литр, больше дает ощущение пересоленности продукта). Вкус и запах во всех трех вариантах оказался одинаковый. Цвет в момент разрезания — фактически неотличим (розовый). Но в первом случае очень-очень быстро сереет, вопрос десятком минут максимум. С нитритной и 50/50 — цвет сохраняется. Поскольку в вкусе разницу не обнаружил, использую только такой вариант.
+
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+2
Можно. Вкус тот же. Вкус ветчинности (от слова ветхий) даёт длительное маринование мяса, несколько суток при низкой температуре. За два часа с нитритом или без, ветчинного вкуса не будет. Но цвет будет варёного мяса. А ботулизм развивается, если герметично запечатаете, чтобы воздух не заходил и полежит так с месяц. Бактерии растут только без воздуха и медленно. Например, в консервах. Но не думаю, что такой продукт столько пролежит. Обычно влёт съедается.

Из Wiki: Отравление токсином возможно только при употреблении продуктов, в которых в анаэробных условиях произошли размножение возбудителя и накопление токсина. Анаэробные условия создаются в результате герметизации продуктов.
В основном, заражение происходит вследствие употребления грибов, овощей, рыбы и мяса домашнего консервирования.
+
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  • zip1961
  • 02 марта 2020, 08:56
0
За два часа с нитритом или без, ветчинного вкуса не будет.
Согласен. Я мариную 19 дней при 4-6°, но без приправ (иначе пропадет) в вакуумной упаковке, потом 2 дня с приправами, вкус ветчиности есть, бутулизма нет. Делаю с нитриткой 20гр на килограмм мяса. Иногда добавляю немного стартовых культур для ветчин. Также и с цельномышечной, только шприцую солью. Соль тоже беру в ЕмКолбаски. Этот магазин у нас в Челябинске есть.
+
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  • relmrj
  • 26 февраля 2020, 13:12
+1
Раньше тоже заказывал такую соль на ЕмКолбаски, сейчас дешевле беру у себя в городе, нашел себе поставщика на АВИТО, 1 кг — 50 руб.
посмотрите у себя в городе, обычно эта соль продается в магазинах самогонщиков, или так же на АВИТО посмотрите.
+
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  • Semenych
  • 26 февраля 2020, 13:14
0
Я купил у себя в городе в Лавке самогонщика пакетик 100 гр, без всяких надписей. Несколько раз добавлял в ветчину, никакого вкуса и цвета готового продукта не получил. Скорее всего, тупо соль обычную расфасовали.
+
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  • relmrj
  • 26 февраля 2020, 13:18
0
уроды есть везде, не повезло :(
+
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0
Тоже купил 3 кило по 70 рубл. В итоге 3 раза делал с ней, фигня получается. До этого в ем колбасках брал, все отлично было.
+
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  • Tremel
  • 26 февраля 2020, 22:05
0
А проверить состав можно только на практике? Доверие к тематическим сайтам намного больше, чем к продавцам авито, и как можно отличить ее от простой соли? Зачем так рисковать, мне не ясно…
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 22:15
+1
Количественный анализ — титрование с перманганатом. Как качественный тоже сойдет (альтернативные варианты сложнее).
+
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  • dyadya
  • 27 февраля 2020, 06:53
0
Где обычный человек в наше время может легально взять перманганат? Это фантастика.
Разве что хроматами титровать? Хотя тоже могут быть под запретом.
+
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  • VladSher
  • 27 февраля 2020, 08:17
0
В любом магазине для садоводов.
+
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  • dyadya
  • 27 февраля 2020, 10:04
0
Вы в какой стране? Не боитесь покупать? У вас можно купить в аптеке?
Входит в IV список прекурсоров ПККН в России[3] (допускается исключение некоторых мер контроля).

14 июня 2013 года на Украине был признан прекурсором и внесён в список наркотических веществ[4].
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
+
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  • rx3apf
  • 27 февраля 2020, 10:06
0
Реактивы списка IV продаются достаточно свободно (в России), но с оформлением — паспорт спросят и отксерят, и соответствующие документы оформят. В садовом магазине — не спросят, но фасовки по 10 гр.
+
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  • rx3apf
  • 27 февраля 2020, 10:04
0
В русхиме. В магазине для садоводов многократно дороже.

upd: а, ожидаемо UA. У вас хуже — даже ацетон проблема, как понимаю. Он у нас вообще свободно на полках (но в химреактивах все равно с оформлением, такая вот фигня).
+
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  • vigera
  • 27 февраля 2020, 11:05
0
У вас хуже — даже ацетон проблема, как понимаю. Он у нас вообще свободно на полках
Неправильно понимаете!)
Такой вот ацетон свободно продаётся в хозмаге, расположенном за 300м от меня:

Времена, когда он на какое-то время исчезал с полок, канули в Лету вместе с Януковощем.
+
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  • rx3apf
  • 27 февраля 2020, 11:19
+1
Ну хоть одной (двумя ;) проблемой меньше…
+
avatar
0
Видел марганцовку продавали в Фикспрайсе, в отделе с товарами для огорода.
+
avatar
  • Sam17a
  • 26 февраля 2020, 12:42
+30
А вы заметили, для второго рецепта, авто даже маникюр сделал… Сразу видно, готовился… :)
+
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+2
Хаха
+
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  • fikus
  • 26 февраля 2020, 12:48
+1
Смутно припоминается, что советскую колбасу критиковали за добавление нитритов, чтоб не серела на срезе.
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 12:54
+2
Это проблемы любых мясопродуктов, любого производства.
+
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+8
То были тоталитарные, вредные нитриты.
То ли дело сейчас!
+
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  • ZeRNoVoz
  • 26 февраля 2020, 20:23
+5
классный ник))
+
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  • Mishakov
  • 26 февраля 2020, 12:56
-23
раскрыть комментарий
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 12:59
+18
«Мало нас журналисты страшилками нашпиговывают»…

Голова все ж должна использоваться в процессе. Потому что вредно все, начиная с H2O и O2. Вопрос в дозе.
+
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  • vovanium
  • 26 февраля 2020, 17:41
+3
Ага еще нравятся любители аргументации, в стиле, что кока-кола вредная потому, что ржавчину растворяет. Обычно люблю троллить на эту тему. Типа, а ржавчина из-за чего появляется? Из-за кислорода и воды — вывод пить воду и дышать вредно, только посмотрите, что они с железом делают :)
+
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  • CuMr
  • 26 февраля 2020, 17:45
+6
Еще полезно про соляную кислоту в пузе рассказывать.
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 21:59
+4
Ага — рассказывают страшилки про фосфорную кислоту, которая (в напитках) монеты очищает, а у самих в желудке такое плещется, что лучше и не знать, а то не заснешь…
+
avatar
  • Semenych
  • 26 февраля 2020, 13:06
+2
А если в колбасную оболочку набить и сварить (до 72 градусов внутри) — по идее получится тоже самое, или я неправ?
+
avatar
+1
Неправ. Получится вкуснее, чем в духовке. Я в оболочке и в ветчиннице варю.
А в духовке пересушенно- жареная. Посмотрите фото у автора — она рыхлая, с порами внутри. Фактически — брак.
+
avatar
0
Да. Я просто адаптировал. Чтобы оболочку не искать
+
avatar
  • Andrey31
  • 26 февраля 2020, 13:42
+1
А как с водой? Сухой ветчина не будет? И почему не стоит контролировать температуру на этапе замеса? Я в свиную добавляю воду обязательно, и температуру до 12 не повышаю — получается очень сочно. А вот с курицей у меня как- то не очень, не нравится… но нужно что-то более диетическое
.
+
avatar
0
Свинине как раз режим температуры очень важен. В курице же такого нет.
Вода добавляется
А ещё советуют фосфаты… Но я это не люблю
+
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  • engeneer
  • 26 февраля 2020, 14:55
0
получится
+
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  • relmrj
  • 26 февраля 2020, 13:16
+2
Тоже готовлю подобную дома, оч вкусно, вся семья довольна
правда я все ни как не разорюсь на электродуховку с конвенцией и низким порогом температур.
Делаю все тоже самое, только готовлю в мультиварке-скороварке на режиме Су-Вид, при температуре 80 градусов, где то 4 часа
еще бы советовал, сразу после приготовления под холодную проточную воду до полного остывания
резкое снижение температуры продукта так же защищает от «зарождения» нехороших микробов.
+
avatar
  • Tremel
  • 26 февраля 2020, 22:15
0
4ч очень много, ни у кого такой длительности приготовления не встречал, хотя пересмотрено много компететного видео
+
avatar
  • drsmoll
  • 26 февраля 2020, 13:28
+2
Купил 5 лет назад Посолочно-нитритная смесь (мешок 25кг — около $8), всем знакомым мясоделам и охотникам по банке дал и себе осталось, думаю еще лет на 5-7 точно хватит, а может и дольше.
+
avatar
  • vlo
  • 26 февраля 2020, 13:30
0
почти килобакс за кг — хорошая цена за ентот нитрит натрия…
+
avatar
  • Avacha
  • 26 февраля 2020, 15:02
+1
Вы чистый имеете в виду? Так с него можно два центнера такой соли замесить.
+
avatar
  • vlo
  • 26 февраля 2020, 16:02
0
конечно.
ибо пищевой нитрит конечно подороже хлорида раз в несколько. но никак не на 3+ порядка.
+
avatar
+6
Для такого диаметра максимум 1 час — 2 часа варки, а тут 4 часа, однако. Это уже не ветчина, это буженина. И зачем тогда нитритная соль? При такой длительности термообработки мясо становится серым.
Вот колбаса из курицы когда нитритная соль работает как надо, при длительности варки 1 час 40 мин
+
avatar
  • Semenych
  • 26 февраля 2020, 13:58
+1
Красиво. Опишите рецептик вкратце, пожалуйста.
+
avatar
+2
В этом обзоре вроде все есть
+
avatar
  • relmrj
  • 26 февраля 2020, 13:59
-1
на сколько я понимаю, я могу конечно и ошибаться, но колбаса готовиться 10 см диаметра — 1 час
соответственно диаметр 40 см — 4 часа
или я не прав?
+
avatar
+8
на сколько я понимаю, я могу конечно и ошибаться, но колбаса готовиться 10 см диаметра — 1 час
соответственно диаметр 40 см — 4 часа
Нет. 1 мм диаметра -1 минута, соответственно 40 см — 400 минут.
+
avatar
+3
Я готовлю по температуре внутри колбасы. А не по вашим домыслам. Ну и выложил как при задании 80 гр нагрела моя духовка.
+
avatar
0
Да и вы варите в воде. А я в духовке… Для получения вкуса
+
avatar
+1
Только не называйте это ветчиной.
+
avatar
  • Neep
  • 26 февраля 2020, 16:59
+4
А как температуру внутри померить, протыкать оболочку? Ничего не выпадет?
+
avatar
+3
Нитрит вступает в реакцию с мясом при температуре до 50 градусов, пока белок ещё не свернулся. Дальше, независимо от времени варки, реакция не идёт. Поэтому важно, чтобы нагрев примерно от 30 до 45 градусов внутри продукта шёл не очень быстро, минимум 20-30 минут. В промышленных термокамерах именно такой режим делают.
+
avatar
  • starson
  • 26 февраля 2020, 14:33
0
Не путайте варку и духовку. Теплопроводность воздуха гораздо ниже, чем воды. Потому и дольше готовится.
+
avatar
+6
И не путайте варёную колбасу и запечёный в духовке фарш в оболочке. Это разные вещи. И по виду и по вкусу.
+
avatar
0
Я ставлю духовку на 80 градусов, хотелось бы знать как оно запечется при такой температуре? Видимо вы никогда ветчину сами не делали.
+
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  • aeva
  • 26 февраля 2020, 22:04
0
буженина от ветчины отличается температурой приготовления, а не временем
+
avatar
  • Frolm89
  • 26 февраля 2020, 14:01
+3
Прочитав заголовок, вот о чём подумал.
Растворимый «Убик» наполнит вашу кухню свежим ароматом только что сваренного кофе. Муж скажет: «Боже, Салли, а я думал, что кофе — это та бурда, которую ты обычно варишь. Нет, это — потрясающе!!!» Сохраняет свои качества только при соблюдении инструкции.
+
avatar
  • rewaser
  • 26 февраля 2020, 14:10
+4
решил поделиться рецептом ветчины, для которой вам не потребуется ничего кроме нитритной соли
И далее самая малость этого НИЧЕГО
1. Нитритная соль и Поваренная соль в соотношении 50/50 – 20 гр (по 10 гр каждого вида)
2. Вода – 100 мл
3. Смесь приправ «для Ветчин» – 8 гр (можно купить на сайте, а можно собрать самим)
Покупаем перец, кориандр, чеснок молотый, сахар
Я насыпАл каждого ингредиента по 2 гр. Это можно варьировать по вкусу.
4. Для обсыпки можно использовать любую смесь приправ. Я использовал смесь перцев, купленную в магазине по близости
Оболочка:
Купленный в магните рукав для запекания из полиэтилена, шпагат колбасный

Из оборудования нам понадобится электро духовка с конвектором.
И лучше бы, если бы был термометр
+
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  • Semenych
  • 26 февраля 2020, 14:12
+2
да ладно Вам, все же поняли, о чем речь.
+
avatar
+1
В онлайне покупать ничего не требуется и ждать доставки. Только соль. Она обычно редка за углом. А остальное все в шаговой доступности

Не из топора же варить колбасу.
+
avatar
+1
И обязательно, чтобы был термометр. Иначе получите запечёное или сырое мясо. Выше 72 градусов внутри продукта нагревать низзя. Деструкторизация белка. И уже не колбаса. Хотя может быть и вкусно. Но не колбаса.
+
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  • DDimann
  • 26 февраля 2020, 14:43
+1
Вы просто давно суп из топора не варили…
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 14:46
0
«Попробовали бы — за уши не оттащишь» ©

Это, правда, исходно на другую и совсем не «пищевую» тему ;)
+
avatar
  • Sintetik
  • 26 февраля 2020, 14:21
+1
Все описано очень доступным языком и так и тянет повторить, есть только один вопрос. Бройлеров брали у частника или в магазине? Вопрос возник потому что магазинные куры накачивают какими то «секретными» ингредиентами, которые при термообработке начинают активно выделяться.
+
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0
Почему секретными? Обычная вода с фосфатами (они удерживают воду в курице, чтобы не вытекла раньше времени).
+
avatar
  • Sintetik
  • 26 февраля 2020, 15:29
+2
Да бесспорно, фосфаты не секретны, но в данном виде слово в кавычках несёт иной смысл, а именно уничижительный. Всё перевернулось вверх ногами, наледь на рыбе запретили, зато наполнить водно фосфатной смесью в треть веса- это можно.)
+
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+1
С курой беда. Я покупаю в магазе. Но только проверенных фирм
+
avatar
  • lohness
  • 26 февраля 2020, 14:24
+2
«для которой вам не потребуется ничего кроме нитритной соли»

«Теперь берем купленный рукав для запекания.»

Завлек, наобещал и обмануууул! хнык-хнык! :)
+
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0
Я поправил свою мысль
+
avatar
  • cerga
  • 26 февраля 2020, 14:36
+3
Колбаса 40 сантиметров в диаметре-сильно
+
avatar
  • apu
  • 26 февраля 2020, 14:47
0
Если в кастрюле варить тоже 80 градусов держать?
+
avatar
0
Можно 74 75
+
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  • Erik
  • 26 февраля 2020, 14:58
0
Да, но в кастрюлю это сложно, я мультиварку использую, там температуру и время задал и ушел
+
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  • krasil68
  • 26 февраля 2020, 14:57
-1
Покупная птица 74 градуса внутри массы, почитайте фору на ем колбаски.
+
avatar
0
rushim.ru/product_info.php?products_id=5923
95 р за кг ваш нитрит в чда стоит и делайте с него 200 кг соли
+
avatar
  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 15:14
+3
Если нужно много, то да, как вариант. Но в сухом виде я бы лично поостерегся бодяжить, трудно гарантировать однородность смешивания. А вот через раствор — дело другое.
+
avatar
0
Внимание, реактив с хранения, упаковка 0,4-1,0 кг. Гарантийный срок хранения истек. Цена за 1 кг — 95. В комментариях к заказу указывайте желаемую массу. Количество ограничено.
Товар был добавлен в наш каталог Пятница, 07 Декабря 2018
Прошлогодний снег продаем?
+
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0
Вы бы лучше срок хранения поваренной соли с момента производства посчитали, а я из такого снега себе изотоник делал (хлорид калия и сульфат магния семиводный) — не умер.
+
avatar
0
Дело не в сроке хранения, а в наличии.
Количество ограничено.
Товар был добавлен в наш каталог Пятница, 07 Декабря 2018
Уже 7 декабря 2018 на исходе был.
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 16:59
0
Но из каталога ведь не убрали? Просрочку с хранения у них частенько подвозят, никто не запрещает позвонить или отписать о наличии.
+
avatar
0
Страждущие нитритной новизны могут воспользоваться поиском 235р за кг
+
avatar
  • 644052
  • 26 февраля 2020, 19:10
+1
— не умер.
Почему Вы в этом так уверены?
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 16:57
0
А в чем проблема? Я бы еще понял претензии к просроченному с времен СССР иодиду, но с нитритом что не так (применительно к пищевым целям)? Альтернатива — технический за ту же цену, не просроченный. Но лучше просроченный ЧДА.
+
avatar
0
я так понимаю, пакет тетрапак как оболочку только при варке получится использовать?
+
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  • colibri2
  • 26 февраля 2020, 15:25
0
Автор молодец, а еще у него очень красивые ногти
+
avatar
0
Ах ты птичка моя…
+
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0
только вчера смотрел прошлогодний Васин ролик про попытку колбасничать…
+
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  • colibri2
  • 26 февраля 2020, 15:42
0
Василий хорош как кулинар, но он не колбасник
+
avatar
0
так он сам это говорит. И в ролике демонстрирует. :)
я про курятину мелкой рубки и разговор о соли, которую как обычно тут взялись осуждать.
+
avatar
  • krasil68
  • 26 февраля 2020, 16:30
+1
Колбаса вообще очень соленый продукт, я полностью перешел на домашние колбасы. Перепробовал много всяких. Остановился на двух, ветчина и сыровял. Ветчина вообще хранится очень долго, вкусная, не теряет свойств.(Она и вкус то нормальный набирает через неделю хранения в холодильнике). Тоесть можно готовить партию мяса раз в три недели. А если как автор езе и заворачивать разными пряностями то вообще не надоест никогда, но вот соленость у нее высоковата, хотя я и делаю не 20г/кг а 14 (10+4) но все равно дофига. А сыровял вообше 25г/кг усушка примерно вдвое тоесть готовый продукт 50г соли /на кг колбасы. А норма 2,5 г соли в день. А в черном хлебе тоже до 20г/кг. Гипертония привет.(((
+
avatar
+5
мне почему-то кажется что вы придумали и переспорили сами себя.
не норма а минимальное потребление соли — 2 г в сутки.
и то не соли… 2 г натрия в день, что эквивалентно 5 г соли.
ещё наверное от веса и рода занятий зависит?
и это не максимум это МИНИМУМ!

Не беспокойтесь, вы умрёте значительно раньше и от других проблем, так что зоупотребление соли я бы вообще пренебрёг.
Мало того, организм сам регулирует необходимость в солях, тянет на соленое один из примеров.
а лишнее выводит.
проблема больше надумана женскими журналами с их специалистами-диетологами.
типа откажись от соли — похудеешь.
+
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+3
«Гад ты, оказывается, Костя федотов» ©Республика ШКИД
До дома и ужина еще несколько часов.
Пузо к позвоночнику липнет, а тут про еду.
Эээххххх.
Чем слюни с клавиатуры вытирать надежнее? Микрофибра пойдет?
+
avatar
  • Viktor18
  • 26 февраля 2020, 17:09
0
Сколько может храниться такая соль?
+
avatar
  • ksiman
  • 26 февраля 2020, 17:14
0
Это-же не органика
Продавец заявляет 24 месяца, но что с ней станется в запечатанном виде?
+
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-3
Неорганическая поваренная йодированная соль (NaCl + KI/KIO3) портится за 6-9 мес:

«Иодид калия или натрия, добавленный в поваренную соль, медленно теряет содержание иода в процессе окисления и испарения иода. Такая поваренная соль не должна храниться больше срока, указанного на упаковке, так как соли иода разрушаются, это же происходит и при хранении соли во влажной атмосфере.»
ru.wikipedia.org/wiki/Йодированная_поваренная_соль#Добавление_иодата_калия
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 21:52
+3
А какая связь «нитритной» и «йодированной» соли? Да, йодиды разрушается при хранении, при повышенных температурах и воздействии света особенно. Свободный йод улетучивается. Нитрит — очень-очень медленно окисляется до нитрата. ОЧЕНЬ медленно.
+
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+2
ТС сделал рекламный обзор проплаченный пашей агапкиным т.к. нитритку покупать по такой цене это кощунство и это уже многократно обсуждалось на различных тематических форумах ) но суть не в этом, каждый пусть покупает за сколько его душа желает… не понятно другое, зачем в курице нитритка? )
+
avatar
0
зачем в курице нитритка
Ну может кого-то глютаматка и инозинатка «не торкают» уже, надо повышать дозу пищёвого наркотика :)
+
avatar
+2
Мне никто не платит и с агапкиным я лично не знаком… Я просто сделал обзор того, что купил
+
avatar
  • RAMMs
  • 26 февраля 2020, 17:46
+1
Так и не нашел по ссылке цену в 4.4 рубля, которую указал автор.
+
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0
Так на этом сайте принято в баксах писать
+
avatar
  • RAMMs
  • 27 февраля 2020, 04:32
0
Судя по правилам оформления обзоров, нужно указывать валюту стоимости товара:
+
avatar
+1
Эт легко. Сделал.
+
avatar
  • bektyish
  • 26 февраля 2020, 18:23
+1
К оценке качества продукта необходимо привлекать независимого эксперта — с ушами, лапами и хвостом. Я на своих убедился на примере молока — натуральное пьют, а суррогат из магазина нет.
+
avatar
  • Semenych
  • 26 февраля 2020, 18:30
+2
наш кот не пьет коровье почти совсем, а пачковое выдувает литр за сутки. Причем с самого его детства коровье всегда в наличии )
+
avatar
+4
Т.е. собачий/кошачий корм если есть животина то качество зашибись?
Но ведь они ещё много чего едят начиная с мышек, и заканчивая откровенной тухлятиной. про то что они могут съесть… я вообще молчу.
+
avatar
  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 21:54
+7
«Узнав, что покупатели колбасы проверяют ее на кошках, производители стали добавлять в нее мышей» ©
+
avatar
0
Блин, жалко газовая духовка минимум 130 градусов печет
+
avatar
+4
Нитритная соль и Поваренная соль в соотношении 50/50 – 20 гр (по 10 гр каждого вида)
Вот только один вопрос, кто, где и когда обосновал использовать в пропорции 50/50?
ну тут либо слепое повторение боящихся нитритной соли использовать только половину типа так безопаснее, либо жадность — типа экономим.

Можно какое-то вменяемое обоснование использования смеси солей в пропорции 50/50?
+
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  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 21:57
0
Лично я проверял такое соотношение из соображения «безопаснее». Хотя концентрация и без того ничтожная, но вот просто из принципа. И эффект (цвет) примерно одинаков с 100%.
+
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0
а второй и третий эффекты?
1. защита от ботулизма.
2. цвет.
3. ветчинный вкус и запах.
4. не очевидная и не сильно нужная дома — увеличение срока хранения.

концентрацию придумали не только для цвета.

Это как презерватив надевать только до половины.
+
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  • rx3apf
  • 27 февраля 2020, 10:03
-1
2 и 3 — вот это я специально проверял с 100% и 50/50:

2. Цвет в обоих случаях стабильный

3. Вкус и запах в обоих случаях не отличается от вообще отсутствия «нитритной соли».

Иначе (использовав меньше рекомендованной дозы) глупо было бы утверждать, что эффект отсутствует. Общая концентрация, возможно недостаточна (50 гр/л), но тут уж ничего поделать не могу, при большей слишком солоно.
+
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+1
Ок.
теперь осталось проверить заявленное соответствие массовой доли «нитрата» в соли, и провести исследование как сниженная концентрация влияет на п.1
и прошу напомнить себе что остальные эффекты бонусы к первому.

Кстати отсутствие
3. Вкус и запах в обоих случаях не отличается от вообще отсутствия «нитритной соли».
как бы само по себе ни на что не, намекает, но очень странно либо вы не колбасы/ветчину делаете.
ну либо у нас всех что-то не то со вкусом, либо вы умеете получать специфический вкус иначе.
+
avatar
  • rx3apf
  • 27 февраля 2020, 12:32
-1
Поскольку эффект стабилизации цвета есть — следует вывод, что какое-то количество нитрита там есть однозначно. Сама соль — из того же магазина, что в обсуждении.

Что до вкуса — да, возможно я не умею готовить (я этого и не утверждал) или да, возможно у меня что-то со вкусом. Или «у вас у всех что-то со вкусом» — кстати, «всех» это кто? Те, кто начитавшись теории, ощущает ветчинный вкус? Или тех, кто пробовал в разных вариантах и сравнивал?

Я — попробовал в разных вариантах и сравнивал. И сделал однозначный вывод — _я_ не ощущаю. О чем и написал. А уж верить или не верить, это сугубо хозяйское дело…
+
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+1
ОК, про вкус и цвет, забили.
Вкус проявляется при определённых способах приготовления и выдержки.

Но, нитрита натрия добавляют в соль исходя из концентрации которая работает против ботулизма, разрешена концентрация 0,6% в соли.

ИМХО, экономить на спичках в данном случае смысла лишено.
и именно про это и есть разговор.
есть ещё нитрит калия — пищевая добавка E249, он менее стабилен, но точно так же образует нитрозомиоглобин, и точно так жен защищает от ботулизма(предотвращает образование ботулотоксина).
и пара фактов:
Поступление нитритов с пищей оценивается в 31-185 или 40-100 мг в день

В питьевой воде, согласно требованиям ВОЗ 1970 и 2004 гг
допускается содержание нитритов не более 44-50 мг на литр.

Приемлемые уровни потребления нитритов для людей 3,7 — 7 мг / кг
Это ниже человек жаловался что ему соли много, и он типа опасается так как соль вредна…
в 10 граммах соли при 0,6% будет аж. 0,06г, или 60мг.
чтобы добить до стандартного мужского веса в 80 кг 0,296-0,56г нитритов
нужно сожрать 50-90 граммов соли.
при норме, если солить 30 г/кг…

а ведь ещё и нитрит разлагается… и его концентрация становится меньше… но это уже из другой оперы. это слишком сложно.
+
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  • rx3apf
  • 27 февраля 2020, 17:54
-2
В данном случае предотвращение ботулизма _меня_ не волнует от слова «вообще». Поскольку трое суток маринуется и максимум за пять — сжирается. Хранение — не предполагается. 50/50 меня устраивает с точки зрения цвета, и _мне_ этого достаточно. Остальное — спор ради спора, практической пользы 0.
+
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-1
Причём тут спор?
вы ответили на вопрос только после пристального допроса)
В данном случае предотвращение ботулизма _меня_ не волнует от слова «вообще»
Мне этого достаточно.
Вкуса вы не ощутили. Вас волнует только цвет.
Всё. Спасибо.
+
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0
Банально вкуснее. Пробовал с чистой нитриткой — не то.
+
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  • nutsey
  • 26 февраля 2020, 20:52
+3
«рукав для запекания из полиэтилена»
Из полиэтилентерефталата (ПЭТ).
+
avatar
  • DVANru
  • 26 февраля 2020, 20:58
+1
Как, однако, покушать народ любит — вона экспертов сколько!
P.S. Я все это время думал, что Злой Ангел мужеского пола. А тут — маникюр… Так вот… )))))))) Впрочем, сегодня…
+
avatar
0
«Вспомнил о домашней еде, и решил поделиться»
«увидел» (может их двое?)

А когти-то его наманикюренные от нитрита выцветают (на фото) — яд значит! :)
+
avatar
+1
Ну. На фото попала жена))) эт не криминал)
+
avatar
  • shpunt
  • 26 февраля 2020, 21:11
+1
я делаю точно так же.
только в конце, засовываю и утрамбовываю в пакете в ветчиннице
выдерживаю в холодильнике 48 часов.
потом вынимаю, 30 мин при комнатной температуре
и потом 2 часа варю в ветчиннице при температуре 70 градусов.
потом шоковое охлаждение 10 мин под холодной водой.
потом в холодильник и утром кушаю :)
+
avatar
  • Tremel
  • 26 февраля 2020, 21:11
0
Подскажите, а есть какой нить анализ, который укажет на то или иное содержание сабжа в организме? Конечно же не содержание самой нитритной соли в крови, ну вы поняли))), гуглил но безуспешно. Просто в последнее время уж очень часто варю колбаски, колбасмания прям началась какая то )))
+
avatar
  • piliks
  • 26 февраля 2020, 22:01
-4
«Наша семья тащится от ветчины с сыром, завернутой в блин, это просто какой-то гастрономический восторг.»

— Если вы хотите жить долго, не кушайте то что вкусно, «витамины Е...» (Е330...- Е....) вам только навредят!

— «Еду надо принимать как лекарство, иначе лекарство, с возрастом, вы будете принимать как еду !»
+
avatar
  • char
  • 26 февраля 2020, 23:28
+5
яблоко_из_Е-шек.jpg
+
avatar
  • aeva
  • 26 февраля 2020, 22:07
0
вроде бы по всем рецептам нужно было просаливать/мариновать мясо от суток до трое
собственно это и придает ветчинный вкус
+
avatar
  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 22:11
-1
Вот все то же «вроде бы», как и с использованием нитритной соли. Как доходит до практики — оказывается совсем не так, как «вроде бы». Как не старался, но пока не удалось получить соответствие той еще советской ветчине (впрочем, то, что в продаже, тоже — «не то»).
+
avatar
  • vigera
  • 26 февраля 2020, 22:28
+4
соответствие той еще советской ветчине
Я дико извиняюсь, но что такое «та ещё советская ветчина»?)

Интересуюсь как проживший свои первые 26 лет в не самом бедняцком 800-тысячном областном центре на западной окраине СССР и которого, начиная с 7 лет, весьма обеспеченные родители-инженеры регулярно отправляли топать в-одиночку в окрестные гастрономы за продуктами, вооружив авоськой и оглася список требуемого)

«Докторскую» колбасу в свободной продаже в 70-е помню, «Любительскую» тоже, а вот ветчину мама с трудом «доставала» через институтскую подружку в обкоме и бывала она у нас на столе не чаще нескольких раз в год по большим праздникам)
Настолько нечасто, что даже вкус её сейчас я припомнить не в состоянии.
+
avatar
  • rx3apf
  • 26 февраля 2020, 22:31
-1
В Москве было легче, но ветчина это вовсе не то, что можно было свободно купить даже здесь. Но — бывало. И вкус запомнился.
+
avatar
  • VladSher
  • 27 февраля 2020, 08:26
0
О да… я уже лет 30 все надеюсь купить что-то подобное той ветчине. По вкусу близкое попадается, но вот АРОМАТА того… увы.
+
avatar
  • Oswald
  • 27 февраля 2020, 09:01
0
я в 86 в Москву на лето к тетке приехал, увидел окорок (всякие фанты и колбасы как то мимо прошли). купил и ел)))))
потом еще эта же тетушка в Чехословакию на обучение ездила (пивзавод), привозила ч-словацкую ветчину в консервах.
а так вареная с трудом, но всегда была, в палках по 2 кг и после очередей. мое кулинарное развитие началось с отпиливания куска замороженной колбасы и яичницы.
а так как я вырос практически на селе, вокруг родственники коров, овец, гусей и кур держали, колбаса особо не котировалась. вот бабушкина валяная утка или гусь это совсем другой разговор :-)
+
avatar
  • mmasco
  • 26 февраля 2020, 23:07
0
Вспоминается анекдот про новых русских и галстук за 2000 баксов. Килограмм чистого нитрита натрия стоит дешевле (соль добавляется по вкусу), а уж соль то… Даже у самых-самых спекулянтов в мире пищевых добавок (а ля Чип и Дип в мире радиодеталей) она в разы дешевле — 100ing.ru/category/nitritnaya-sol/, но вы умудрились найти…
+
avatar
  • vangerr
  • 28 февраля 2020, 23:25
0
Не так то уж и дорого купил автор… на озоне вон есть по 102 руб. за 100 грамм.

Мне вот на указанном вами сайте дорого покупать, доставка в Самару будет раза в 4 дороже самой соли (если 1 кг брать).
Себе покупал на БЕРУ. 295 руб за кило. с бесплатной доставкой
На Озоне тоже бывает за ту же цену.
+
avatar
  • mooni73
  • 27 февраля 2020, 13:02
+1
Всегда считал, что вкус и цвет мясу придает Глутамат натрия — это соль глутаминовой кислоты, е621, а нитрит используется против микробов.
+
avatar
  • Witalex
  • 27 февраля 2020, 17:14
0
А есть смысл рыбу солить нитритной солью? Для последущей сушки
+
avatar
+1
А есть смысл рыбу солить нитритной солью?
Интересный вопрос. Нитритной соли приписывают отсутствие отравлений ботулизмом от колбасы в последние 100 лет. А вот отравления вяленой рыбой и тушенкой имеют место. Тем не менее по техническим инструкциям в них добавляют обычную соль.
+
avatar
0
В тушенку точно не стоит, т.к. нитритку греть не желательно
+
avatar
  • vangerr
  • 29 февраля 2020, 14:48
0
А в колбасе она не греется?
+
avatar
+1
Вот интересная статья, которая отвечает на все вопросы по поводу опасности нитрита натрия:
https://janecraft.net/nitraty-nitrity-nitrozaminy-issledovaniya/
— Консервант нитрит натрия E-250 единственная разрешенная добавка, которая эффективно сдерживает рост бактерий, выделяющих ботулотоксин.
— В определенных условиях из нитрита могут образовываться нитрозамины, которые повышают риск заболеть раком. Однако, добавление к консерванту эритробата натрия (он же аскорбинка или Е-300), процесс превращения нитрита в нитрозамин становится невозможным. Одним словом, нитрозамины из «колбасного» нитрита не синтезируются.
— В готовом мясном полуфабрикате нитрита почти не остается, так как соединение является частью азотного цикла. Дабавку не всегда удается обнаружить лабораторными тестами.
— Содержащаяся в килограмме свежего шпината доза нитрита может законсервировать 50 кг ветчины.
— ГОСТ 23670-79 на Докторскую колбасу, действовавший с 1981 года по 2005, превышал допустимую норму нитритов на 40%. Это уточнение для скучающих за советским без химии.
— В 21 веке нитраты в мясо не добавляют, так как процесс консервации с ним занимает несколько недель, а с нитритом — 12 часов.
— Нитрит — единственная причина, почему с прилавков не исчезли копчености, беконы, колбасы, прошутто, салями и другие мясные деликатесы.
+
avatar
0
— ГОСТ 23670-79 на Докторскую колбасу, действовавший с 1981 года по 2005, превышал допустимую норму нитритов на 40%. Это уточнение для скучающих за советским без химии.
Не знаю, как Вы, но я скучаю по советским колбасам с мясом.

А с химией — да, наука не стоит на месте, и 100 лет назад мир вокруг нас казался намного безвреднее… :)
+
avatar
+1
Большое спасибо за вкусный рецепт! По больше таких обзоров!
+
avatar
-2
Вроде бы пишет мужчина, а руки на фото женские.
Или автор не гнушается маникюра?
+
avatar
  • yohiru
  • 02 марта 2020, 07:03
0
ценник бешеный. (покупаю 100-150 руб) (например на сайтах объявлений)
эти в… совсем с ценой опухли.

ветчина сделана неправильно(отёки, пустоты + соли надо 18-20 г\кг!)

и да- если хотите готовить- берите оборудование или делайте аналог (вместо куттера я использую миксер и бидон на 8 л + креплю струбцинами, что б само мешало, а не держать; механическая мясорубка + переходник + дрель)

и рекомендую пресс-формы актакарского завода-- без оболочки можно делать, очень удобно.
+
avatar
+1
Мне одно не понятно — если автор не занимается изготовлением ветчины в промышленных масштабах, или про запас на случай ядерного катаклизма — зачем в ветчину добавлять какие-либо соли, кроме поваренной? Если сделал, положил в холодильник, за 3-5 дней съел — о каком ботулизме может идти речь?
+
avatar
-2
Если вам непонятно, значит вы не пробовали делать. С обычной солью не то.
+
avatar
+1
vigus8383 11 февраля 2020, 20:54
Вкус другой с нитритной солью. Без нее просто вареное мясо.
Нитрит натрия — консервант и улучшитель окраски. В больших количествах — ядовит. Если говорить о вкусах, то к этой теме ближе глутамат натрия. А вообще, о вкусах, конечно, спорить бесполезно.

Поэтому, мой вопрос был о целесообразности использования химии в домашних продуктах. А вкусовых эффектов, вероятно, можно достичь приправами и прочей «бакалеей».
+
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  • WOLODAR
  • 02 марта 2020, 21:45
-1
Чёт непанятна: автор пишет от мужского лица — на всех фото руки женские…




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